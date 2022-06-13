Впервые за 18 лет в топ-2 рейтинга ATP не оказалось представителей «Большой тройки»
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После обновления рейтинга ATP 35-летний серб Новак Джокович опустился на третью строчку из-за списания очков за «Ролан Гаррос» 2021 года.
Выходит, что впервые с 10 ноября 2003 года в топ-2 не оказалось никого из «Большой тройки» — Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль.
Рафаэль Надаль занимает четвёртую строчку в рейтинге ATP, имея в своём активе 6525 очков. 40-летний швейцарец Роджер Федерер занимает 68-ю строчку. Стоит отметить, что Федерер не выступал уже около года.
Сегодня 26-летний россиянин Даниил Медведев вернулся на первую строчку рейтинга ATP, после обновления он имеет в своём активе 7950 очков. Вторую строчку занимает 25-летний немец Александр Зверев с 7025 очками, что является высшей точкой в его карьере.
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