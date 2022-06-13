Тина Канделаки: что больше огорчит британцев, чем 1-е место Медведева? Что-то пошло не так

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки прокомментировала возвращение Даниила Медведева на первое место в рейтинге ATP.

«Что может больше расстроить британцев прямо сейчас, чем тот факт, что российский теннисист Даниил Медведев является первой ракеткой мира? Англичане сначала истерично требовали выгнать наших и из тенниса, но ATP, WTA и ITF, которая, кстати, базируется в Лондоне, послали их куда подальше.

Потом джентльмены придумали лишить наших ребят и девчонок права участвовать в Уимблдоне. Но тут те же международные организации… лишили престижный турнир «Большого шлема» рейтинговых очков. То есть даже на маленький турнир для рейтинга ехать полезнее.

Из-за этого Даня останется первой ракеткой до середины августа, даже если пролежит всё это время на пляже. Кажется, что-то пошло не так», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

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