Чесноков — о первой строчке Медведева: на тебя все лезут, а ты доказываешь, что великий

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал возвращение Даниила Медведева на первое место в рейтинге ATP. Вчера, 12 июня, Медведев проиграл голландцу Тиму ван Рейтховену в финале турнира в Хертогенбосхе со счётом 4:6, 1:6.
«Проиграть 205-й ракетке мира! Ничего сложного не должно было быть? Где был этот голландец до этого? Он в спячке находился всё это время? Медведев так себя поздравил! 4:6, 1:6.
Сейчас Медведев сыграет ещё один турнир, и всё. Там дальше идёт американская серия. Три года назад он так выстрелил! В Вашингтоне был в финале, следующий турнир он проиграл Надалю, потом снова выиграл, в финале US Open оказался.
Он хорошо играет в Америке в это время. Нюанс, что ему нужно будет защищать очки в США, — большое психологическое давление. Травма позади. Даня кучу турниров сыграл. По идее, он должен был набрать форму, выигрывать турниры и доказывать, что он первая ракетка мира. Сейчас как раз травяной турнир ещё один остался! Но это непросто: на тебя все лезут, а ты доказываешь, что ты великий», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Рафаэль Надаль передвигается на костылях:
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