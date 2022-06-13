Украинец Александр Долгополов высказался об отстранении россиян и белорусов от Уимблдона

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал решение организаторов Уимблдона отстранить российских и белорусских игроков от турнира. Уимблдон 2022 года пройдёт с 27 июня по 10 июля.
«Я полностью поддерживаю этот запрет. Российские игроки не дистанцировались от своего правительства, несмотря на то что имеют огромное общественное влияние.
К сожалению, ATP, кажется, не против того факта, что на Украине идёт спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). В итоге они решили защитить российских и белорусских игроков, которые не высказались против действий своих стран», — приводит слова Долгополова «Украинская правда».
Напомним, ATP и WTA разрешают россиянам и белорусам играть на турнирах в нейтральном статусе.
Рафаэль Надаль передвигается на костылях:
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