Тони Надаль: Рафаэль играл с онемевшей ногой в финале Уимблдона в 2008-м

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 36-летнего испанского теннисиста Рафаэля Надаля, раскрыл новые подробности травмы стопы спортсмена.
«Он также играл с онемевшей ногой в других финалах «Большого шлема». Например, он играл финал Уимблдона против Федерера в 2008 году с онемевшей стопой», – приводит слова Тони Надаля Tennis Majors.
Напомним, тот драматичный финал Уимблдона в 2008 году Рафаэль выиграл со счётом 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (6:9), 9:7. Поединок длился 4 часа 48 минут.
Недавно Рафаэль Надаль выиграл «Ролан Гаррос» 14-й раз в карьере, обыграв в финале норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0. После турнира испанец признался, что выступал на турнире с травмированной стопой, ему делали уколы в нерв, которые лишали его ногу чувствительности.
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