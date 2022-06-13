Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина одержала волевую победу над украинкой Калининой на турнире в Берлине

Дарья Касаткина одержала волевую победу над украинкой Калининой на турнире в Берлине
Комментарии

12-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Украины Ангелиной Калининой (37) в первом круге травяного турнира в Берлине (Германия). Касаткина проиграла первую партию, однако выиграла следующие два сета. Окончательный счёт встречи — 5:7, 6:3, 6:1 в пользу российской спортсменки. Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут.

Касаткина пять раз подала навылет и допустила две двойные ошибки. Россиянка реализовала семь брейк-пойнтов из 21(33%). У её соперницы два эйса, восемь ошибок на подаче и четыре использованных брейк-пойнта из семи (57%).

Во втором круге турнира в Берлине Касаткина встретится либо с соотечественницей Екатериной Александровой, либо с представительницей Бельгии Мариной Заневской.

Турнирная сетка
Берлин. 1-й круг
13 июня 2022, понедельник. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		3 1
         
Ангелина Калинина
37
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022