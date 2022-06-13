Дарья Касаткина одержала волевую победу над украинкой Калининой на турнире в Берлине

12-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Украины Ангелиной Калининой (37) в первом круге травяного турнира в Берлине (Германия). Касаткина проиграла первую партию, однако выиграла следующие два сета. Окончательный счёт встречи — 5:7, 6:3, 6:1 в пользу российской спортсменки. Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут.
Касаткина пять раз подала навылет и допустила две двойные ошибки. Россиянка реализовала семь брейк-пойнтов из 21(33%). У её соперницы два эйса, восемь ошибок на подаче и четыре использованных брейк-пойнта из семи (57%).
Во втором круге турнира в Берлине Касаткина встретится либо с соотечественницей Екатериной Александровой, либо с представительницей Бельгии Мариной Заневской.
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