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Дарья Касаткина помогла украинской теннисистке, которая получила травму. Фото

Дарья Касаткина помогла украинской теннисистке, которая получила травму. Фото
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В начале второго сета матча первого раунда на турнире в Берлине украинка Ангелина Калинина на ровном месте оступилась и подвернула ногу. Россиянка Дарья Касаткина, заметив держащуюся за ногу Калинину, подбежала к сопернице с пакетом льда.

Первый сет Ангелина выиграла у Дарьи со счётом 7:5, но после травмы она не смогла вернуться в игру и составить достойную конкуренцию, второй сет закончился со счётом 6:3, а третий — 6:1 в пользу теннисистки из России.

Поединок проходил в рамках первого раунда травяного турнира WTA-500 в Берлине (Германия). Следующей соперницей Дарьи Касаткиной станет победительница пары Марина Заневская (Румыния) — Екатерина Александрова (Россия). Турнир начался сегодня, завершится 19 июня, призовой фонд составил € 611 210.

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