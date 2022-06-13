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Рафаэль Надаль поддержал новую стратегию развития тенниса OneVision

Рафаэль Надаль поддержал новую стратегию развития тенниса OneVision
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль и председатель ATP Андреа Гауденци провели встречу, на которой обсудили новую долгосрочную стратегическую программу OneVision.

«Я думаю, это беспроигрышная формула», — приводит слова Рафаэля Надаля официальный сайт ATP.

Раннее Андреа Гауденци представил долгосрочную стратегию развития теннисного тура, которая, по его словам, поможет поставить фанатов на первое место, увеличив количество производимого контента и гибкость цифровых платформ. Также новая стратегия развития должна увеличить количество призовых и сделать систему их выплат более прозрачной — доходы от турниров должны будут делиться поровну между организаторами и участниками. Первый этап введения данной стратегии запланирован на 2023 год.

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