Рафаэль Надаль поддержал новую стратегию развития тенниса OneVision

Испанский теннисист Рафаэль Надаль и председатель ATP Андреа Гауденци провели встречу, на которой обсудили новую долгосрочную стратегическую программу OneVision.



«Я думаю, это беспроигрышная формула», — приводит слова Рафаэля Надаля официальный сайт ATP.



Раннее Андреа Гауденци представил долгосрочную стратегию развития теннисного тура, которая, по его словам, поможет поставить фанатов на первое место, увеличив количество производимого контента и гибкость цифровых платформ. Также новая стратегия развития должна увеличить количество призовых и сделать систему их выплат более прозрачной — доходы от турниров должны будут делиться поровну между организаторами и участниками. Первый этап введения данной стратегии запланирован на 2023 год.

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