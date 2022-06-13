Дирекция турнира в Галле поздравила Медведева с возвращением на вершину рейтинга ATP

Травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия) в лице директора Ральфа Вебера тепло встретил чемпиона US Open – 2021, российского теннисиста Даниила Медведева.
Сегодня, 13 июня, Медведев вернулся на первую строчку рейтинга ATP, в честь чего организация турнира угостила россиянина праздничным тортом и напитком.
«Добро пожаловать! Первая ракетка мира Даниил Медведев был официально встречен директором соревнований Ральфом Вебером», — подписала атмосферные снимки пресс-служба соревнований.
Фото: TERRA WORTMANN OPEN/HalleWestfalen
Фото: TERRA WORTMANN OPEN/HalleWestfalen
Фото: TERRA WORTMANN OPEN/HalleWestfalen
В Галле Медведев посеян под первым номером и на старте турнира сыграет с представителем Бельгии Давидом Гоффеном.
Действующим чемпионом турнира в Галле является француз Уго Умбер, в финале в 2021 году обыгравший другого россиянина Андрея Рублёва.
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