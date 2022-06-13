Бублик на отказе Музетти вышел во второй круг турнира ATP-500 в Лондоне

37-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) на отказе соперника.

На старте соревнований Бублик встречался с представителем Италии Лоренцо Музетти. Александр уверенно выиграл первый сет со счётом 6:3. На вторую партию Музетти уже не вышел на корт. В итоге встреча продлилась 35 минут. Бублик семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Музетти — один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем раунде Бублик сразится с победителем матча Лиам Броэди (Великобритания, WC) – Марин Чилич (Хорватия, 7).

Призовой фонд турнира в Лондоне составил € 2 134 520. Его действующим чемпионом является итальянец Маттео Берреттини.