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Бублик на отказе Музетти вышел во второй круг турнира ATP-500 в Лондоне

Бублик на отказе Музетти вышел во второй круг турнира ATP-500 в Лондоне
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37-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) на отказе соперника.

На старте соревнований Бублик встречался с представителем Италии Лоренцо Музетти. Александр уверенно выиграл первый сет со счётом 6:3. На вторую партию Музетти уже не вышел на корт. В итоге встреча продлилась 35 минут. Бублик семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Музетти — один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем раунде Бублик сразится с победителем матча Лиам Броэди (Великобритания, WC) – Марин Чилич (Хорватия, 7).

Призовой фонд турнира в Лондоне составил € 2 134 520. Его действующим чемпионом является итальянец Маттео Берреттини.

Лондон. 1-й круг
13 июня 2022, понедельник. 18:05 МСК
Лоренцо Музетти
74
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
3 		   
6 		   
         
Александр Бублик
37
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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