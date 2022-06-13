Олимпийская чемпионка 2016 года Моника Пуиг объявила о завершении карьеры

28-летняя теннисистка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг, которая в 2016 году выиграла Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в женском одиночном разряде, объявила о завершении профессиональной карьеры.
«Я не прощаюсь, я говорю: «До свидания». За последние 28 лет моей жизни теннис был моим постоянным занятием. Он дал мне одни из самых захватывающих воспоминаний. Но иногда хорошему приходит конец. Сегодня я объявляю о своём уходе из тенниса. После тяжёлой трёхлетней борьбы с травмами и четырьмя операциями моему тело достаточно.
Это решение далось мне нелегко, потому что я хотела уйти из тенниса на своих условиях, но порой у жизни другие планы, мы должны открывать перед собой новые двери, ведущие к новым возможностям. Я не уйду из теннисного мира, рада объявить, что стала полноправным членом семьи ESPN. Также буду изучать возможности консультирования молодых и перспективных теннисистов.
Спасибо тебе, теннис. Ты был для меня всем. Я обязана тебе своей жизнью. Перейдём к следующей главе», — написала Пуиг в своих социальных сетях.
Также Моника поблагодарила за поддержку членов своей семьи, агентство IMG, WTA, спонсоров и фанатов, а также родную страну.
- 13 июня 2022
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