СМИ: Рафаэль Надаль провёл первую тренировку на траве после лечения стопы

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль провёл первую тренировку после лечения стопы, сообщает испанское агентство EFE со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, сегодня утром, 13 июня, 36-летний Надаль провёл закрытую тренировку в загородном теннисном клубе в Санта Понса, который позднее примет турнир категории ATP-250 на Мальорке. Соревнования пройдут с 19 по 25 июня. Их действующим чемпионом является россиянин Даниил Медведев.

Ранее Надаль завоевал 14-й титул на Открытом чемпионате Франции – 2022, в финале разгромив норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0. Испанцу весь турнир приходилось играть на болеутоляющих уколах, так как у него обострилась хроническая травма стопы – синдром Мюллера-Вейсса. После выступления в Париже испанец прошёл радиочастотное лечение. Примет ли он участие в грядущем Уимблдоне, на данный момент достоверно неизвестно.