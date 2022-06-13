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Россиянка Гасанова проиграла белоруске Саснович в первом круге турнира в Берлине

Россиянка Гасанова проиграла белоруске Саснович в первом круге турнира в Берлине
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147-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Гасанова не сумела пробиться во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

В матче первого круга квалифаер Гасанова навязала борьбу 38-му номеру рейтинга, белоруске Александре Саснович, однако победить россиянке не удалось. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:3 в пользу белоруски. Встреча продлилась 2 часа 19 минут. Гасанова два раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. На счету Саснович — три эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Саснович станет победительница матча Гарбинье Мугуруса (Испания, 5) — Андреа Петкович (Германия).

Берлин. 1-й круг
13 июня 2022, понедельник. 18:25 МСК
Анастасия Гасанова
147
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 3
6 		4 6
         
Александра Саснович
38
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
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