Россиянка Гасанова проиграла белоруске Саснович в первом круге турнира в Берлине
Поделиться
147-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Гасанова не сумела пробиться во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).
В матче первого круга квалифаер Гасанова навязала борьбу 38-му номеру рейтинга, белоруске Александре Саснович, однако победить россиянке не удалось. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:3 в пользу белоруски. Встреча продлилась 2 часа 19 минут. Гасанова два раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. На счету Саснович — три эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 10.
Следующей соперницей Саснович станет победительница матча Гарбинье Мугуруса (Испания, 5) — Андреа Петкович (Германия).
Комментарии
- 13 июня 2022
-
20:57
-
20:52
-
20:15
-
18:54
-
18:47
-
18:40
-
17:56
-
17:32
-
17:12
-
17:07
-
17:04
-
16:39
-
16:13
-
15:06
-
14:27
-
13:30
-
13:21
-
13:13
-
12:19
-
12:15
-
12:00
-
11:34
-
11:15
-
11:07
-
11:01
-
10:58
-
10:48
-
10:38
-
10:23
-
10:01
-
09:16
-
08:35
-
08:28
-
08:04
-
07:32
Партнерский контент