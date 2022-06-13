Энди Маррей снялся с турнира в Лондоне из-за травмы, но рассчитывает сыграть на Уимблдоне

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», британский теннисист Энди Маррей не сыграет на турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) из-за травмы мышц живота. В первом круге он должен был сразиться с итальянцем Лоренцо Сонего. Его место в сетке соревнований займёт американец Денис Кудла.
Сегодня, 13 июня, Маррей прошёл обследование, которое диагностировало у него растяжение левой части живота. Он получил данную травму в финале турнира в Штутгарте, где проиграл итальянцу Маттео Берреттини.
«Этот турнир многое значит для меня, мне обидно сниматься с соревнований, особенно после того, как я провёл несколько хороших матчей на траве», — приводит слова Маррея Tennis 365.
При этом титулованный британец по-прежнему рассчитывает сыграть на Уимблдоне, который стартует 27 июня. Также в планах Маррея остаётся выступление на выставочном турнире в Харлингеме в конце следующей недели.
- 13 июня 2022
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