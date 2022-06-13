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Дарья Касаткина рассказала, как восприняла травму украинки Ангелины Калининой

Дарья Касаткина рассказала, как восприняла травму украинки Ангелины Калининой
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12-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала инцидент, произошедший в первом круге травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

Касаткина помогла сопернице, украинке Ангелине Калининой, подвернувшей ногу. Касаткина подбежала к Калининой с пакетом льда. Встречу Касаткина выиграла со счётом 5:7, 6:3, 6:1.

«Я подошла к Ангелине, и она сказала, что у неё судорога. Знаю по опыту, что судорога может продолжаться долго, а может пройти буквально через пару минут. Конечно, я была готова продолжать. В первое время, когда играешь против травмированного игрока, тебя может зажать. Но с опытом приходит хладнокровие», — сказала Касаткина на послематчевой пресс-конференции.

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