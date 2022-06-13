Дарья Касаткина рассказала, как восприняла травму украинки Ангелины Калининой
Поделиться
12-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала инцидент, произошедший в первом круге травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).
Касаткина помогла сопернице, украинке Ангелине Калининой, подвернувшей ногу. Касаткина подбежала к Калининой с пакетом льда. Встречу Касаткина выиграла со счётом 5:7, 6:3, 6:1.
«Я подошла к Ангелине, и она сказала, что у неё судорога. Знаю по опыту, что судорога может продолжаться долго, а может пройти буквально через пару минут. Конечно, я была готова продолжать. В первое время, когда играешь против травмированного игрока, тебя может зажать. Но с опытом приходит хладнокровие», — сказала Касаткина на послематчевой пресс-конференции.
Комментарии
- 13 июня 2022
-
22:52
-
22:41
-
22:16
-
21:45
-
20:57
-
20:52
-
20:15
-
18:54
-
18:47
-
18:40
-
17:56
-
17:32
-
17:12
-
17:07
-
17:04
-
16:39
-
16:13
-
15:06
-
14:27
-
13:30
-
13:21
-
13:13
-
12:19
-
12:15
-
12:00
-
11:34
-
11:15
-
11:07
-
11:01
-
10:58
-
10:48
-
10:38
-
10:23
-
10:01
-
09:16
Партнерский контент