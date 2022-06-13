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Дарья Касаткина оценила победу в первом матче на траве в текущем сезоне

Дарья Касаткина оценила победу в первом матче на траве в текущем сезоне
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12-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу в первом матче на травяном покрытии в текущем сезоне.

Касаткина (6) со счётом 5:7, 6:3, 6:1 обыграла украинку Ангелину Калинину в первом круге турнира WTA-500 в Берлине (Германия).

«Когда проводишь первый матч на траве, то никогда не знаешь, чего ожидать. И я рада, что смогла сегодня победить. Трава – это особое покрытие, и чем больше времени ты проводишь на ней, тем получается лучше. Поэтому рада, что у нас было так много разыгранных очков, такая высокая интенсивность. Ну и довольна, что буду играть во втором круге. Затем отправлюсь в Бад-Хомбург, передохну пару дней и вновь вернусь на грунт – в Лозанну и Гамбург», — сказала Касаткина на послематчевой пресс-конференции.

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