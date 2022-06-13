Касаткина разобрала инцидент с украинкой Калининой на турнире в Берлине

12-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала инцидент, произошедший в первом круге травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

Касаткина (6) помогла сопернице, украинке Ангелине Калининой, подвернувшей ногу. Дарья подбежала к Калининой с пакетом льда. Встречу Касаткина выиграла со счётом 5:7, 6:3, 6:1.

«Я не видела, что случилось. Повернула голову – смотрю, Ангелина лежит на земле. У неё свело икроножную мышцу, так что я принесла ей лёд и оказала небольшую помощь. Судороги то появляются, то исчезают, но, к счастью, она смогла доиграть матч до конца», — сказала Касаткина после матча.

В следующем раунде Касаткина сразится с победительницей матча Марина Заневская (Бельгия) – Екатерина Александрова (Россия).