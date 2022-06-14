Даниил Медведев: становлюсь сильнее на траве. Мне нравится это покрытие

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от выступления на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия).

В Галле Медведев посеян под первым номером и на старте соревнований сыграет с представителем Бельгии Давидом Гоффеном.

«Возможно, в Галле я добьюсь большего успеха. Я становлюсь сильнее на траве и очень рад этому, потому что раньше трава была моим любимым покрытием. На харде я играю лучше, потому что на нём проще навязывать сопернику свою игру. На траве это делать сложнее. Но мне нравится это покрытие. У меня есть большой потенциал на нём, я постоянно совершенствуюсь», сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту турнира.