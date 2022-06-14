Александр Зверев выложил пост после выхода на 2-е место в рейтинге. Брат Миша отреагировал

Вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал новый пост в своих социальных сетях, после того как впервые в карьере вышел на вторую строчку в рейтинге ATP.

«Новый лучший результат в карьере!» — написал Зверев.

На пост отреагировал бывший немецкий теннисист Миша Зверев, старший брат Александра.

«Осталось одно место», — написал Зверев-старший в комментариях, поддержав таким образом брата в борьбе за первую строчку.

Напомним, будущий чемпион «Ролан Гаррос», испанец Рафаэль Надаль при счёте 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал Открытого чемпионата Франции — 2022 на снятии Александра Зверева. Во втором сете при счёте 6:5 в пользу Зверева и 40:30 на подаче Надаля немец получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он снимается с игры. Зверев экстренно вылетел на обследование в Германию, где стало известно, что у него порваны все три боковые связки. Александру тут же сделали операцию, которая прошла успешно.

Ига Свёнтек во второй раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос»: