16-кратный чемпион ТБШ назвал двух игроков, которые на траве могут обыграть кого угодно

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж высказал мнение, что 20-кратный чемпион ТБШ в одиночном разряде серб Новак Джокович и 65-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос могут обыграть любого соперника на траве.
«Ник действительно тренируется и сосредоточен на этом сезоне. Он хорошо начал травяной сезон. Если и есть игрок, помимо Новака, который в состоянии играть достаточно хорошо и обыграть на траве кого угодно, то это Ник.
Вопрос, как он справляется с ожиданиями в преддверии нового турнира. Он будет серьёзной силой, у него есть все шансы далеко пройти по сетке на Уимблдоне», — приводит слова Вудбриджа Planet Sport.
Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля.
Ига Свёнтек во второй раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос»:
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