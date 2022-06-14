Болельщики обратились к Дарье Касаткиной, которая помогла получившей травму украинке

Любители тенниса оценили поступок российской теннисистки Дарьи Касаткиной, которая помогла получившей травму украинке Ангелине Калининой на турнире в Берлине. Напомним, в начале второго сета матча первого раунда в Берлине Калинина на ровном месте оступилась и подвернула ногу. Касаткина, заметив держащуюся за ногу Калинину, подбежала к сопернице с пакетом льда.

Вот что написали болельщики в комментариях к соответствующему твиту в официальном аккаунте WTA:

«Похоже, эта девушка определённо заслужила то, чтобы номинироваться на какую-нибудь награду фэйр-плей».

«Касаткина = любовь!»

«Ага, и мы отстранили эту девушку от Уимблдона, потому что она русская. От этого хочется плакать».

«Я так горжусь Дашей и горжусь тем, что являюсь её фанаткой. Она — пример для всех нас!»

«Так держать, Дарья. Ты хороший человек».

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