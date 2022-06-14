Марк Филиппуссис трогательно обратился к Елене Докич, бывшей в шаге от самоубийства
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», бывшая восьмая ракетка мира австралиец Марк Филиппуссис отреагировал на признание экс четвёртого номера рейтинга WTA Елены Докич. Ранее Докич призналась, что в апреле 2022 года чуть было не покончила жизнь самоубийством.
«Я здесь ради тебя и нахожусь лишь в одном телефонном звонке от тебя!» — написал Филиппуссис в комментариях к соответствующему посту Докич в соцсетях.
39-летняя Елена Докич — победительница шести турниров WTA в женском одиночном разряде. Высшее достижение австралийской спортсменки на турнирах «Большого шлема» — выход в полуфинал Уимблдона 2000 года.
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