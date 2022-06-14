Даниил Медведев вышел на первое место среди российских теннисистов по призовым за карьеру

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, который в минувшие выходные дошёл до финала травяного турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), вышел на первое место по призовым за карьеру в списке российских теннисистов. Он обогнал двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Евгения Кафельникова. Теперь разрыв между ними составляет примерно $ 10 тыс.

Призовые российских теннисистов за карьеру в ATP (топ-6)

1. Даниил Медведев — $ 23 893 002

2. Евгений Кафельников — $ 23 883 797

3. Николай Давыденко — $ 16 186 480

4. Марат Сафин — $ 14 373 291

5. Михаил Южный — $ 14 264 450

6. Андрей Рублёв — $ 12 056 988



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