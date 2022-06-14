Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев вышел на первое место среди российских теннисистов по призовым за карьеру

Даниил Медведев вышел на первое место среди российских теннисистов по призовым за карьеру
Комментарии

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, который в минувшие выходные дошёл до финала травяного турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), вышел на первое место по призовым за карьеру в списке российских теннисистов. Он обогнал двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Евгения Кафельникова. Теперь разрыв между ними составляет примерно $ 10 тыс.

Призовые российских теннисистов за карьеру в ATP (топ-6)
1. Даниил Медведев — $ 23 893 002
2. Евгений Кафельников — $ 23 883 797
3. Николай Давыденко — $ 16 186 480
4. Марат Сафин — $ 14 373 291
5. Михаил Южный — $ 14 264 450
6. Андрей Рублёв — $ 12 056 988

Даниил Медведев — новый рекордсмен по призовым! Сколько он заработал на корте за карьеру Даниил Медведев — новый рекордсмен по призовым! Сколько он заработал на корте за карьеру

Также посмотрите видео, как Ига Свёнтек во второй раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос»:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022