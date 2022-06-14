Серена Уильямс объявила, что сыграет на Уимблдоне-2022

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс объявила, что выступит на Уимблдоне 2022 года. Об этом она сообщила в своих социальных сетях. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.
«SW и SW19 (почтовый индекс Уимблдона. — Прим. «Чемпионата»). Это свидание. 2022-й. Увидимся. Вперёд», — написала Уильямс.
Последний титул на турнире «Большого шлема» Серена Уильямс завоевала в 2017 году, когда обыграла со счётом 6:4, 6:4 свою сестру Винус Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии. Примечательно, что в том же году Серена впервые стала мамой. 40-летняя спортсменка не выходила на корт с июня 2021 года. Тогда она уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдонского турнира из-за травмы.
Четырёхлетняя дочь Серены Уильямс вышла на матч с матерью:
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