Видео: реакция Федерера на татуировку болельщика со словами Роджера

В Сети появилось видео, в котором показано, как 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер отреагировал на татуировку, которую ему показал один из болельщиков.

Поклонник таланта Федерера заметил его в баре, подошёл к нему и показал татуировку с изображением теннисного корта и одним из высказываний спортсмена, а именно «Нет способа избежать тяжёлого труда». Роджер приятно удивился и пожал руку болельщику.

Напомним, 40-летний Роджер Федерер опустился на самое низкое место в рейтинге ATP с 2000 года. Федерер не принимал участия в турнирах с Уимблдона 2021 года, где он дошёл до четвертьфинала и уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу.