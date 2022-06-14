Видео: реакция Федерера на татуировку болельщика со словами Роджера
Поделиться
В Сети появилось видео, в котором показано, как 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер отреагировал на татуировку, которую ему показал один из болельщиков.
Поклонник таланта Федерера заметил его в баре, подошёл к нему и показал татуировку с изображением теннисного корта и одним из высказываний спортсмена, а именно «Нет способа избежать тяжёлого труда». Роджер приятно удивился и пожал руку болельщику.
Напомним, 40-летний Роджер Федерер опустился на самое низкое место в рейтинге ATP с 2000 года. Федерер не принимал участия в турнирах с Уимблдона 2021 года, где он дошёл до четвертьфинала и уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу.
Комментарии
- 14 июня 2022
-
15:26
-
14:23
-
13:28
-
13:03
-
12:00
-
11:18
-
09:10
-
09:01
-
08:12
-
08:03
-
07:56
-
01:02
-
00:54
-
00:42
-
00:35
-
00:01
- 13 июня 2022
-
22:52
-
22:41
-
22:16
-
21:45
-
20:57
-
20:52
-
20:15
-
18:54
-
18:47
-
18:40
-
17:56
-
17:32
-
17:12
-
17:07
-
17:04
-
16:39
-
16:13
-
15:06
-
14:27
Партнерский контент