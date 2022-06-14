Ник Кирьос вышел во второй круг турнира в Галле, где может сразиться с Циципасом
Поделиться
Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).
В стартовом матче Кирьос (WC) обыграл представителя Германии Даниэля Альтмайера со счётом 6:3. 7:5. Встреча продлилась 1 час 12 минут. Кирьос восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Альтмайера — семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Следующим соперником австралийца станет победитель матча Стефанос Циципас (Греция, 2) – Бенжамен Бонзи (Франция).
Призовой фонд соревнований составил € 2 134 520. Действующим чемпионом турнира в Галле является француз Уго Умбер, в финале в 2021 году обыгравший россиянина Андрея Рублёва.
Комментарии
- 14 июня 2022
-
17:24
-
17:13
-
16:25
-
16:23
-
15:26
-
14:23
-
13:28
-
13:03
-
12:00
-
11:18
-
09:10
-
09:01
-
08:12
-
08:03
-
07:56
-
01:02
-
00:54
-
00:42
-
00:35
-
00:01
- 13 июня 2022
-
22:52
-
22:41
-
22:16
-
21:45
-
20:57
-
20:52
-
20:15
-
18:54
-
18:47
-
18:40
-
17:56
-
17:32
-
17:12
-
17:07
-
17:04
Партнерский контент