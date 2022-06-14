Ник Кирьос вышел во второй круг турнира в Галле, где может сразиться с Циципасом

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

В стартовом матче Кирьос (WC) обыграл представителя Германии Даниэля Альтмайера со счётом 6:3. 7:5. Встреча продлилась 1 час 12 минут. Кирьос восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Альтмайера — семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником австралийца станет победитель матча Стефанос Циципас (Греция, 2) – Бенжамен Бонзи (Франция).

Призовой фонд соревнований составил € 2 134 520. Действующим чемпионом турнира в Галле является француз Уго Умбер, в финале в 2021 году обыгравший россиянина Андрея Рублёва.