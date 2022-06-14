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Серена Уильямс официально получила уайлд-кард от организаторов Уимблдона-2022

Серена Уильямс официально получила уайлд-кард от организаторов Уимблдона-2022
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс вошла в число игроков, получивших уайлд-кард от организаторов Уимблдона-2022. Турнир «Большого шлема» на траве пройдёт с 27 июня по 10 июля. 40-летняя Серена выигрывала его семь раз.

Полный список обладателей уайлд-кард на Уимблдон-2022:

Мужчины (одиночный разряд):

Лиам Броэди (Великобритания);
Стэн Вавринка (Швейцария);
Джей Кларк (Великобритания);
Пол Джабб (Великобритания);
Райан Пенистон (Великобритания);
Тим ван Рейтховен (Нидерланды);
Вакантное место.

Женщины (одиночный разряд):

Кэйти Бултер (Великобритания);
Джоди Бёррэдж (Великобритания);
Сонай Картал (Великобритания);
Юрико Миядзаяки (Великобритания);
Кэйти Суон (Великобритания);
Серена Уильямс (США);
Вакантное место;
Вакантное место.

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