Серена Уильямс официально получила уайлд-кард от организаторов Уимблдона-2022

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс вошла в число игроков, получивших уайлд-кард от организаторов Уимблдона-2022. Турнир «Большого шлема» на траве пройдёт с 27 июня по 10 июля. 40-летняя Серена выигрывала его семь раз.

Полный список обладателей уайлд-кард на Уимблдон-2022:

Мужчины (одиночный разряд):

Лиам Броэди (Великобритания);

Стэн Вавринка (Швейцария);

Джей Кларк (Великобритания);

Пол Джабб (Великобритания);

Райан Пенистон (Великобритания);

Тим ван Рейтховен (Нидерланды);

Вакантное место.

Женщины (одиночный разряд):

Кэйти Бултер (Великобритания);

Джоди Бёррэдж (Великобритания);

Сонай Картал (Великобритания);

Юрико Миядзаяки (Великобритания);

Кэйти Суон (Великобритания);

Серена Уильямс (США);

Вакантное место;

Вакантное место.