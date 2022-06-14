Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Первый сеяный Каспер Рууд проиграл 180-й ракетке мира на старте турнира в Лондоне

Первый сеяный Каспер Рууд проиграл 180-й ракетке мира на старте турнира в Лондоне
Комментарии

Пятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не сумел пробиться во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В стартовом матче первый сеяный Рууд проиграл 180-й ракетке мира британцу Райану Пенистону (WC) со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (2:7). Встреча продлилась 2 часа 10 минут. Рууд восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Пенистона девять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из 10.

В следующем раунде Пенистон сразится с победителем матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).

Призовой фонд соревнований в Лондоне составил € 2 134 520. Их действующим победителем является итальянец Маттео Берреттини.

Лондон. 1-й круг
14 июня 2022, вторник. 15:20 МСК
Каспер Рууд
5
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 2  
7 7 		7 7  
         
Райан Пенистон
180
Великобритания
Райан Пенистон
Р. Пенистон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022