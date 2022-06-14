Первый сеяный Каспер Рууд проиграл 180-й ракетке мира на старте турнира в Лондоне

Пятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не сумел пробиться во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).
В стартовом матче первый сеяный Рууд проиграл 180-й ракетке мира британцу Райану Пенистону (WC) со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (2:7). Встреча продлилась 2 часа 10 минут. Рууд восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Пенистона девять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из 10.
В следующем раунде Пенистон сразится с победителем матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).
Призовой фонд соревнований в Лондоне составил € 2 134 520. Их действующим победителем является итальянец Маттео Берреттини.
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