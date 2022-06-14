СМИ: Ассоциация тенниса США допустит российских теннисистов до US Open — 2022

Ассоциация тенниса США (USTA) планирует допустить российских теннисистов до участия в US Open – 2022, сообщает The Telegraph.
По информации издания, 13 июня состоялось заседание совета директоров USTA, где среди прочих вопросов обсуждался допуск российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации. Отмечается, что, несмотря на аргументы некоторых членов правления не в пользу россиян, USTA решила не следовать примеру Уимблдона из-за возможных санкций со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее Ассоциация лаун-тенниса (LTA) не допустила российских и белорусских теннисистов до всех турниров под своей эгидой в Великобритании, в том числе они не смогут сыграть на Уимблдоне-2022. ATP и WTA в ответ лишили турнир рейтинговых очков.
Отметим, что действующим чемпионом US Open у мужчин является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
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