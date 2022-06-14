Серена Уильямс сыграет с Онс Жабер в парном разряде турнира в Истбурне

Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) объявила, что 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс получила уайлд-кард на травяной турнир категории WTA-500 в Истбурне в парном разряде. Соревнования пройдут перед стартом Уимблдона-2022, с 19 по 25 июня.
40-летняя Серена сыграет в паре с четвёртой ракеткой мира представительницей Туниса Онс Жабер. При этом отмечается, что их первый матч состоится не раньше вторника.
Ранее Серена получила уайлд-кард от Уимблдона. Последний титул на турнире «Большого шлема» Уильямс завоевала в 2017 году, когда обыграла со счётом 6:4, 6:4 свою сестру Винус в финале Открытого чемпионата Австралии. Примечательно, что в том же году Серена впервые стала мамой.
- 14 июня 2022
-
18:21
-
18:12
-
18:00
-
17:42
-
17:24
-
17:13
-
16:25
-
16:23
-
15:26
-
14:23
-
13:28
-
13:03
-
12:00
-
11:18
-
09:10
-
09:01
-
08:12
-
08:03
-
07:56
-
01:02
-
00:54
-
00:42
-
00:35
-
00:01
- 13 июня 2022
-
22:52
-
22:41
-
22:16
-
21:45
-
20:57
-
20:52
-
20:15
-
18:54
-
18:47
-
18:40
-
17:56