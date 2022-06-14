Серена Уильямс сыграет с Онс Жабер в парном разряде турнира в Истбурне

Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) объявила, что 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс получила уайлд-кард на травяной турнир категории WTA-500 в Истбурне в парном разряде. Соревнования пройдут перед стартом Уимблдона-2022, с 19 по 25 июня.

40-летняя Серена сыграет в паре с четвёртой ракеткой мира представительницей Туниса Онс Жабер. При этом отмечается, что их первый матч состоится не раньше вторника.

Ранее Серена получила уайлд-кард от Уимблдона. Последний титул на турнире «Большого шлема» Уильямс завоевала в 2017 году, когда обыграла со счётом 6:4, 6:4 свою сестру Винус в финале Открытого чемпионата Австралии. Примечательно, что в том же году Серена впервые стала мамой.