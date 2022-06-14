Даниил Медведев и Феликс Оже-Альяссим проиграли на старте турнира в Галле в парном разряде

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и девятый номер рейтинга канадец Феликс Оже-Альяссим не сумели пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) в парном разряде.

В матче 1/8 финала Медведев и Оже-Альяссим проиграли вторым сеяным Марсело Аревало (Сальвадор) и Жану-Жульену Ройеру (Нидерланды) со счётом 3:6, 4:6. Встреча продлилась ровно 1 час. Медведев и Оже-Альяссим восемь раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и не сумели реализовать один заработанный брейк-пойнт. На счету Аревало и Ройера четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.