Даниил Медведев и Феликс Оже-Альяссим проиграли на старте турнира в Галле в парном разряде
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Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и девятый номер рейтинга канадец Феликс Оже-Альяссим не сумели пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) в парном разряде.
В матче 1/8 финала Медведев и Оже-Альяссим проиграли вторым сеяным Марсело Аревало (Сальвадор) и Жану-Жульену Ройеру (Нидерланды) со счётом 3:6, 4:6. Встреча продлилась ровно 1 час. Медведев и Оже-Альяссим восемь раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и не сумели реализовать один заработанный брейк-пойнт. На счету Аревало и Ройера четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
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