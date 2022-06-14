Мария Шарапова вошла в топ-100 богатейших self-made женщин США по версии Forbes

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-100 богатейших женщин США, добившихся успеха своими силами (self-made), по версии авторитетного издания Forbes.

Шарапова расположилась на 97-й строчке рейтинга с состоянием в $ 220 млн. Отметим, что в списке также присутствует другая титулованная теннисистка – 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс. Её состояние оценивается в $ 260 млн, таким образом, Серена заняла 90-ю строчку рейтинга.

Возглавила список бизнес-леди и кинопродюсер Дайан Хендрикс ($ 12,2 млрд). Среди прочих в него вошли певицы Рианна, Мадонна и Тэйлор Свифт, а также сёстры Ким Кардашьян и Кайли Дженнер.