Мария Шарапова вошла в топ-100 богатейших self-made женщин США по версии Forbes

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-100 богатейших женщин США, добившихся успеха своими силами (self-made), по версии авторитетного издания Forbes.
Шарапова расположилась на 97-й строчке рейтинга с состоянием в $ 220 млн. Отметим, что в списке также присутствует другая титулованная теннисистка – 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс. Её состояние оценивается в $ 260 млн, таким образом, Серена заняла 90-ю строчку рейтинга.
Возглавила список бизнес-леди и кинопродюсер Дайан Хендрикс ($ 12,2 млрд). Среди прочих в него вошли певицы Рианна, Мадонна и Тэйлор Свифт, а также сёстры Ким Кардашьян и Кайли Дженнер.
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