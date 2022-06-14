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Стефанос Циципас вышел на Ника Кирьоса во второй круг турнира в Галле

Стефанос Циципас вышел на Ника Кирьоса во второй круг турнира в Галле
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Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

В матче первого круга Циципас (2) обыграл представителя Франции Бенжамена Бонзи со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Их встреча продлилась 1 час 57 минут. Циципас 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Бонзи шесть эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующем соперником Циципаса в Галле станет австралиец Ник Кирьос.

Призовой фонд соревнований составил € 2 134 520. Действующим чемпионом турнира в Галле является француз Уго Умбер, в финале в 2021 году обыгравший россиянина Андрея Рублёва.

Галле. 1-й круг
14 июня 2022, вторник. 17:05 МСК
Бенжамен Бонзи
52
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 1 		6 3
7 7 		1 6
         
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Комментарии
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