Новак Джокович, скорее всего, пропустит US Open. США не планируют смягчать правила въезда

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович рискует пропустить Открытый чемпионат США – 2022, сообщает The Telegraph.

По информации издания, иммиграционная служба США не планирует отменять обязательное наличие у путешественников сертификатов о вакцинации от коронавируса. При этом на прошлой неделе организация сняла обязательное наличие у въезжающих в США отрицательных результатов теста на COVID-19, сделанных перед вылетом.

Напомним, Джокович не делал прививку от коронавируса, из-за чего пропустил Открытый чемпионат Австралии – 2022. Таким образом, титулованный теннисист может не сыграть сразу на двух турнирах «Большого шлема» в году.

В 2021 году Джокович дошёл до финала US Open, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 4:6, 4:6. Новак может потерять ещё 1 200 рейтинговых очков, они прибавятся к 2 000 за Австралию и потенциальным 2 000 за Уимблдон.