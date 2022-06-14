Остапенко — о сопернице: она ничего не делала, ничего не меняла, мой уровень намного выше

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 латвийская теннисистка Елена Остапенко ярко высказалась о победе над канадкой Ребеккой Марино в первом круге травяного турнира WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Остапенко одержала победу со счётом 6:2, 5:7, 6:3. Во втором сете Елена вела со счётом 5:1, она дважды не подала на матч.

«Моей главной соперницей была я сама, потому что я очень хорошо играла до 6:2, 5:1, она ничего не делала, ничего не меняла, а потом я начала бороться с собой и ошибаться. Я рада, что выиграла, потому что мой уровень сегодня намного выше, чем у неё, и я это показала.

Сегодня был не лучший мой матч. Если бы я хорошо играла, мне было бы намного легче. Её главное оружие – это подача, и как только я втягивала её в розыгрыши, думаю, я выигрывала 95% очков. Сложность была в том, чтобы принять её подачу, но я играла против таких отлично подающих соперниц, как Плишкова, и для меня в этом нет ничего нового, можно сказать, я к этому уже привыкла», — сказала Остапенко в интервью на корте.