Янчук — о US Open: трудно было ожидать, что остальные поддержат решение Уимблдона

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук отреагировал на решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить российских игроков до US Open – 2022.

«Я верил в то, что российские спортсмены будут участвовать на US Open, так всё и произошло. То, что сделала Англия, – это беспрецедентное, неожиданное и вопреки здравому смыслу решение. Трудно было ожидать, что такое же решение поддержат другие организаторы турниров. Теперь буду болеть за наших ребят, может быть, Медведев к тому времени придёт в себя и попытается повторить прошлогодний успех», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Турнир «Большого шлема» на хардовом покрытии пройдёт в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Его действующим чемпионом у мужчин является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, у женщин — 19-летняя британка Эмма Радукану.