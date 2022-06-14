Веснина оценила решение Ассоциации тенниса США допустить россиян до US Open

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина оценила решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить российских игроков до US Open – 2022 в нейтральном статусе.
«Сейчас быть уверенным в чём-то вообще невозможно, поэтому опасения были, но это очень хорошая новость. Правительство США, наверное, не оказывает влияния на турниры «Большого шлема», как получилось с Уимблдоном. То есть провести турнир как он есть: хоть и в нейтральном статусе, без каких-либо заявлений. Все спортсмены должны играть, участвовать вне зависимости от их национального признака. Для ATP, WTA — это признанный факт. Есть контракт, который прописан между всеми турнирами «Большого шлема», по которому не имеют права снимать игроков по национальному признаку. Почему ATP так сделала? В такой ситуации может оказаться любой представитель любой страны, где может возникнуть конфликт. Здорово, что US Open допустил нас до соревнований», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 14 июня 2022
-
22:55
-
22:32
-
22:14
-
21:49
-
21:42
-
21:11
-
20:55
-
20:48
-
20:21
-
19:39
-
19:17
-
19:07
-
19:04
-
18:48
-
18:39
-
18:21
-
18:12
-
18:00
-
17:42
-
17:24
-
17:13
-
16:25
-
16:23
-
15:26
-
14:23
-
13:28
-
13:03
-
12:00
-
11:18
-
09:10
-
09:01
-
08:12
-
08:03
-
07:56
-
01:02