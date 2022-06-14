Веснина оценила решение Ассоциации тенниса США допустить россиян до US Open

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина оценила решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить российских игроков до US Open – 2022 в нейтральном статусе.

«Сейчас быть уверенным в чём-то вообще невозможно, поэтому опасения были, но это очень хорошая новость. Правительство США, наверное, не оказывает влияния на турниры «Большого шлема», как получилось с Уимблдоном. То есть провести турнир как он есть: хоть и в нейтральном статусе, без каких-либо заявлений. Все спортсмены должны играть, участвовать вне зависимости от их национального признака. Для ATP, WTA — это признанный факт. Есть контракт, который прописан между всеми турнирами «Большого шлема», по которому не имеют права снимать игроков по национальному признаку. Почему ATP так сделала? В такой ситуации может оказаться любой представитель любой страны, где может возникнуть конфликт. Здорово, что US Open допустил нас до соревнований», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.