Стэн Вавринка в упорной борьбе обыграл Фрэнсиса Тиафо на старте турнира в Лондоне

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарский теннисист Стэн Вавринка с трудом пробился во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В матче первого круга Вавринка обыграл 27-ю ракетку мира, американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 7:6 (7:5). Встреча продлилась 2 часа 51 минуту. Вавринка двадцать два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Тиафо четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

В следующем раунде Вавринка сразится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада, 6) – Томми Пол (США).

Призовой фонд соревнований в Лондоне составил € 2 134 520. Их действующим победителем является итальянец Маттео Берреттини.