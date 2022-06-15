Ник Кирьос: думаю, на траве я в топ-5, топ-10 лучших игроков в мире

Австралийский теннисист Ник Кирьос оценил свой уровень в ATP-туре именно на травяном покрытии.

«Думаю, на траве я где-то в топ-5, в топ-10 однозначно. Мне хорошо играть на траве, я чувствую себя очень комфортно», — сказал Кирьос на Tennis TV.

Ранее Кирьос (WC) вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), обыграв представителя Германии Даниэля Альтмайера со счётом 6:3. 7:5. В следующем раунде Ник сразится с шестой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом (2).

Отметим, что на прошлой неделе Кирьос дошёл до полуфинала травяного турнира в Штутгарте (Германия), где проиграл трёхкратному чемпиону турниров «Большого шлема» британцу Энди Маррею со счётом 6:7 (5:7), 2:6.