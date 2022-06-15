Ник Кирьос: думаю, на траве я в топ-5, топ-10 лучших игроков в мире
Поделиться
Австралийский теннисист Ник Кирьос оценил свой уровень в ATP-туре именно на травяном покрытии.
«Думаю, на траве я где-то в топ-5, в топ-10 однозначно. Мне хорошо играть на траве, я чувствую себя очень комфортно», — сказал Кирьос на Tennis TV.
Ранее Кирьос (WC) вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), обыграв представителя Германии Даниэля Альтмайера со счётом 6:3. 7:5. В следующем раунде Ник сразится с шестой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом (2).
Отметим, что на прошлой неделе Кирьос дошёл до полуфинала травяного турнира в Штутгарте (Германия), где проиграл трёхкратному чемпиону турниров «Большого шлема» британцу Энди Маррею со счётом 6:7 (5:7), 2:6.
Комментарии
- 15 июня 2022
-
00:42
-
00:14
- 14 июня 2022
-
23:55
-
22:55
-
22:32
-
22:14
-
21:49
-
21:42
-
21:11
-
20:55
-
20:48
-
20:21
-
19:39
-
19:17
-
19:07
-
19:04
-
18:48
-
18:39
-
18:21
-
18:12
-
18:00
-
17:42
-
17:24
-
17:13
-
16:25
-
16:23
-
15:26
-
14:23
-
13:28
-
13:03
-
12:00
-
11:18
-
09:10
-
09:01
-
08:12
Партнерский контент