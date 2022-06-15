Андреа Петкович — о возвращении Серены Уильямс: хорошо для неё, плохо для нас

Немецкая теннисистка Андреа Петкович прокомментировала возвращение в тур 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира американки Серены Уильямс.

«Хорошо для неё, плохо для нас (смеётся). Нет, это в целом здорово для женского тура. Несколько моих американских друзей всё время говорили: «Ой, она по-тихому завершила карьеру». И я всегда отвечала, что не была бы так уверена.

И я думаю, что это отличная новость для женского спорта. Я с нетерпением жду её возвращения. Впрочем, я надеюсь, что не попаду на неё в первом круге (смеётся).

Но нет, здорово, что они всё ещё пробуют и играют. И я уверена, что она приедет в прекрасной форме, потому что она вряд ли решит играть Уимблдон недостаточно подготовленной. Должно быть, она очень упорно работала в последние несколько недель», — сказала Петкович на послематчевой пресс-конференции на турнире WTA-500 в Берлине (Германия).