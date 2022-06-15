Ига Свёнтек отреагировала на новость, что Серена Уильямс сыграет на Уимблдоне-2022

Первая ракетка мира 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек отреагировала на новость о том, что 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американка Серена Уильямс сыграет на Уимблдоне 2022 года. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.
«Какие новости… Увидимся там!» — написала Свёнтек в комментариях к соответствующему посту Уильямс в социальных сетях.
Последний титул на турнире «Большого шлема» Серена Уильямс завоевала в 2017 году, когда обыграла со счётом 6:4, 6:4 свою сестру Винус Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии. Примечательно, что в том же году Серена впервые стала мамой. 40-летняя спортсменка не выходила на корт с июня 2021 года. Тогда она уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдонского турнира из-за травмы.
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