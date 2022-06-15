Каспер Рууд рассказал о беседе с Рафаэлем Надалем после поражения в финале «Ролан Гаррос»
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Пятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, как пообщался с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема», бывшим лидером рейтинга ATP испанцем Рафаэлем Надалем, после того как проиграл ему в финале Открытого чемпионата Франции. В финале «Ролан Гаррос» Надаль победил Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.
По словам норвежца, сперва с ним связался Тони Надаль, дядя и бывший тренер спортсмена.
«Тони связался со мной и с моим отцом после финала. И Рафа — конечно, мы поговорили с ним после финала, а на следующий день встретились в аэропорту. Так что мы ещё немного побеседовали», — приводит слова Каспера Рууда издание Daily Express.
Также посмотрите видео, как Рафаэль Надаль передвигается на костылях:
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