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Маттео Берреттини: несколько месяцев назад я не знал, сыграю ли в этом травяном сезоне

Маттео Берреттини: несколько месяцев назад я не знал, сыграю ли в этом травяном сезоне
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини после победы над британцем Даниэлем Эвансом заявил, что не был уверен в том, что сможет участвовать в этом травяном сезоне.

«Я люблю играть на траве. Мне нравится играть здесь. Несколько месяцев назад мне сделали операцию, и я не знал, смогу ли играть в этом травяном сезоне, поэтому очень благодарен за то, что я здесь.

Очевидно, что каждый матч важен для меня. Теперь пришло время подумать о следующем матче. Конечно, цель состоит в том, чтобы снова победить», — приводит слова итальянца официальный сайт ATP.

Вчера в первом туре травяного турнира ATP-500 в Лондоне Маттео обыграл Даниэля Эванса со счётом 6:3, 6:3. Во втором туре 10-я ракетка мира встретится с американцем Денисом Кудлой.

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