Онс Жабер отреагировала на решение Серены Уильямс сыграть с ней в паре

Четвёртая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер прокомментировала новость о том, что 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс, получившая уайлд-кард на травяной турнир категории WTA-500 в Истбурне в парном разряде, сыграет вместе с ней. Соревнования пройдут перед стартом Уимблдона-2022, с 19 по 25 июня.

«Я в восторге. Мне очень повезло, что она выбрала меня. Мне не терпится с ней сыграть. Она легенда. Мне всегда нравилась Серена, её игра и то, как она ведёт себя на корте и за его пределами», — приводятся слова Жабер в «твиттере» WTA Insider.

Ранее Серена получила уайлд-кард от Уимблдона. Последний титул на турнире «Большого шлема» Уильямс завоевала в 2017 году, когда обыграла со счётом 6:4, 6:4 свою сестру Винус в финале Открытого чемпионата Австралии. Примечательно, что в том же году Серена впервые стала мамой.

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