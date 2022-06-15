Серена Уильямс высказалась о предстоящем возвращении в тур
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс прокомментировала грядущее возвращение на корт. Ранее стало известно, что 40-летняя Уильямс сыграет в парном разряде с Онс Жабер на турнире в Истбурне, после чего выступит в одиночном разряде на Уимблдоне.
«Я рада вернуться на турнир в Истбурне в Англии и вернуться на траву — покрытие, которое так хорошо подходило мне на протяжении всей моей карьеры. Истбурн обладает неповторимым шармом, который вы не увидите больше нигде в туре, и я с нетерпением жду возможности снова сыграть перед публикой», — приводит слова Серены Reuters.
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