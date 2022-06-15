Райан Пенистон рассказал о перенесённом в детстве раке

26-летний теннисист из Великобритании Райан Пенистон рассказал, как на первом году жизни у него обнаружили рак мягких тканей.
«Я ничего не помню о том времени. И даже потом мало что узнал о ситуации. Только в последние 10 лет я больше интересовался и просил родителей рассказать мне. Уверен, что им тяжело было об этом говорить.
В тяжёлые дни или когда меня что-то раздражает, я напоминаю себе, что 25 лет назад меня могло не стать. И тогда я успокаиваюсь и стараюсь получать удовольствие от жизни.
Химиотерапия повлияла на рост. До 14–15 лет я был совсем маленьким – почти на фут (30 сантиметров) ниже некоторых друзей. Это в чём-то помогло моему теннису, потому что я работал над навыками, которые другие не отрабатывали. Например, больше уделял внимания движениям своих рук. Но самым главным последствием болезни стал мой менталитет», — приводит слова Пенистона официальный сайт ATP.
Вчера 180-я ракетка мира сотворил сенсацию, обыграв в первом туре травяного турнира ATP-500 в Лондоне финалиста последнего «Ролан Гаррос» норвежца Каспера Рууда со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2). Во втором туре Райан встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.
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