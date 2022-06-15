Hola: Рафаэль Надаль станет отцом
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль и его супруга Мери Перельо готовятся стать родителями. Об этом информирует издание El Mundo, ссылаясь на публикацию в журнале Hola.
Также сообщается, что Надаль и Перельо ожидают появления первенца через несколько месяцев. Пара поженилась в октябре 2019 года.
Напомним, Рафаэль Надаль, которому в июне исполнилось 36 лет, в январе выиграл Открытый чемпионат Австралии. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева, несмотря на то что проиграл первые два сета. Ранее в июне Надаль одержал победу на Открытом чемпионате Франции. Это уже его 14-й титул на «Ролан Гаррос».
Рафаэль Надаль передвигается на костылях:
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