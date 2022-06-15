Джон Макинрой сказал, в чём величие Надаля
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Легендарный американский теннисист Джон Макинрой поделился мнением о том, в чём заключается величие испанского теннисиста Рафаэля Надаля.
«Если бы каждый мог быть как Рафа Надаль, и выкладываться на 100 процентов на корте или каждый раз, когда он что-то делает — это было бы просто потрясающе. К сожалению, это очень сложно сделать», — сказал Джон Макинрой в своем документальном фильме.
Отметим, что это не первый раз, когда бывшая первая ракетка мира лестно высказывается о Рафаэле Надале. После 1/4 последнего «Ролан Гаррос» Джон Макинрой сказал, что надо быть безумцем, чтобы ставить против Надаля.
Джон Макинрой является 7-кратным обладателем Большого шлема в одиночном разряде и 10-кратный в парном разряде.
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