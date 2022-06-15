Энди Маррей обратился к СМИ по поводу Эммы Радукану

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей обратился к журналистам с просьбой не критиковать 19-летнюю соотечественницу Эмму Радукану, которая в 2021 году сенсационно выиграла Открытый чемпионат США, когда ей было 18 лет.
«Я думаю, что должен существовать определённый уровень доверия и уважения между игроками и СМИ. Просто позвольте ей быть такой, какая она есть. Понимаете, она может сказать что-то, что на самом деле является шуткой. Или, может быть, она не то имеет в виду, ну и так далее.
Мы делаем ошибки и говорим неправильные вещи время от времени. Но, может, не стоит судить нас слишком резко, когда мы это делаем. Уверен, что это немного поможет Эмме», — приводит слова Маррея Sportskeeda.
Рафаэль Надаль передвигается на костылях:
- 15 июня 2022
-
13:15
-
12:24
-
12:17
-
12:02
-
10:56
-
10:42
-
10:07
-
09:43
-
09:31
-
09:21
-
09:00
-
08:44
-
08:26
-
05:55
-
00:42
-
00:14
- 14 июня 2022
-
23:55
-
22:55
-
22:32
-
22:14
-
21:49
-
21:42
-
21:11
-
20:55
-
20:48
-
20:21
-
19:39
-
19:17
-
19:07
-
19:04
-
18:48
-
18:39
-
18:21
-
18:12
-
18:00