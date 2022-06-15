Энди Маррей обратился к СМИ по поводу Эммы Радукану

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей обратился к журналистам с просьбой не критиковать 19-летнюю соотечественницу Эмму Радукану, которая в 2021 году сенсационно выиграла Открытый чемпионат США, когда ей было 18 лет.

«Я думаю, что должен существовать определённый уровень доверия и уважения между игроками и СМИ. Просто позвольте ей быть такой, какая она есть. Понимаете, она может сказать что-то, что на самом деле является шуткой. Или, может быть, она не то имеет в виду, ну и так далее.

Мы делаем ошибки и говорим неправильные вещи время от времени. Но, может, не стоит судить нас слишком резко, когда мы это делаем. Уверен, что это немного поможет Эмме», — приводит слова Маррея Sportskeeda.

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