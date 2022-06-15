Карлос Алькарас ответил на вопрос о шансах победить на Уимблдоне
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Седьмая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос, каково его мнение о собственных шансах завоевать титул на Уимблдоне 2022 года. Уимблдонский теннисный турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.
«Конечно, я считаю, что это возможно. В конце концов, это то, о чём я мечтаю. Это то, ради чего я работаю каждый день.
Все помнят финал 2008 года, в котором участвовали Надаль и Федерер. Этот матч считается одним из лучших в истории. Он был зрелищным. Рафа несколько раз выигрывал исторические матчи на Уимблдоне, и я говорю себе: хотелось бы и мне сыграть в таких матчах», — приводит слова Алькараса Eurosport.
Также посмотрите видео, как Рафаэль Надаль передвигается на костылях:
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